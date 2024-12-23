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Фёдор Яковлев

Из справочника
Ревизская Сказка Митрополичей слободы Патриаршего домового боголюбовского монастыря за 1721 год
ФИО
Фёдор Яковлев
Пол
муж
Номер записи
11
Сословие
сын солдатский
Год ревизии
1721
Двор / Семья
4
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Якова [1]
Возраст по текущей РС
8
Год рождения вычисленный
1713
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
Митрополичья слобода
Место события
Митрополичья слобода, Боголюбовский стан , Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.8, лист: 27
Полная запись РС
Наименование РС: 1-я Ревизия монастырских крестьян Боголюбовского стана Владимирского уезда и губернии
Населённый пункт: Митрополичья слобода
сословие: слуги
/ Патриарший домовой боголюбовский монастырь/
Номер двора / семьи: 4
01 | Яков Логинов: - / 60 | отставной солдат - глава [1]
02 | Михаил Яковлев: - / 13 | сын солдатский - сын Якова [1]
03 | Фёдор Яковлев: - / 8 | сын солдатский - сын Якова [1]
04 | Андрей Фомин: - / 60 | слуга - живёт в избёнке [4]
05 | Иван Мокеев: - / 60 | слуга - живёт в избёнке [5]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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