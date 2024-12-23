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Иван Иванов

Из справочника
Ревизская Сказка Митрополичей слободы Патриаршего домового боголюбовского монастыря за 1721 год
ФИО
Иван Иванов
Пол
муж
Номер записи
5
Сословие
слуга
Год ревизии
1721
Двор / Семья
3
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
пасынок Алексея [1]
Возраст по текущей РС
25
Год рождения вычисленный
1696
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
Митрополичья слобода
Место события
Митрополичья слобода, Боголюбовский стан , Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.8, лист: 27
Полная запись РС
Наименование РС: 1-я Ревизия монастырских крестьян Боголюбовского стана Владимирского уезда и губернии
Населённый пункт: Митрополичья слобода
сословие: слуги
/ Патриарший домовой боголюбовский монастырь/
Номер двора / семьи: 3
01 | Алексей Фролов: - / 40 | слуга - глава [1]
02 | Иван Иванов: - / 25 | слуга - пасынок Алексея [1]
03 | Никифор -: - / 13 | сын солдатский - живёт в избёнке с братом и матерью [3]
04 | Семён -: - / 10 | сын солдатский - брат Никифора [3]
05 | Григорий -: - / 8 | сын солдатский - живёт в избёнке с матерью [5]
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Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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