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Тимофей Андреев

Из справочника
Ревизская Сказка Митрополичей слободы Патриаршего домового боголюбовского монастыря за 1721 год
ФИО
Тимофей Андреев
Пол
муж
Номер записи
2
Сословие
сын слуги
Год ревизии
1721
Двор / Семья
1
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын Андрея [1]
Возраст по текущей РС
20
Год рождения вычисленный
1701
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
Митрополичья слобода
Место события
Митрополичья слобода, Боголюбовский стан , Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.8, лист: 27
Полная запись РС
Наименование РС: 1-я Ревизия монастырских крестьян Боголюбовского стана Владимирского уезда и губернии
Населённый пункт: Митрополичья слобода
сословие: слуги
/ Патриарший домовой боголюбовский монастырь/
Номер двора / семьи: 1
01 | Андрей Прокофьев: - / 65 | слуга - глава [1]
02 | Тимофей Андреев: - / 20 | сын слуги - сын Андрея [1]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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