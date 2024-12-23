Андрей Прокофьев
Из справочника
Ревизская Сказка Митрополичей слободы Патриаршего домового боголюбовского монастыря за 1721 год
- ФИО
- Андрей Прокофьев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1
- Сословие
- слуга
- Год ревизии
- 1721
- Двор / Семья
- 1
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава [1]
- Возраст по текущей РС
- 65
- Год рождения вычисленный
- 1656
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Место
- Митрополичья слобода
- Место события
- Митрополичья слобода, Боголюбовский стан , Владимирский у., Владимирская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.8, лист: 26об
- Полная запись РС
- Наименование РС: 1-я Ревизия монастырских крестьян Боголюбовского стана Владимирского уезда и губернии
Населённый пункт: Митрополичья слобода
сословие: слуги
/ Патриарший домовой боголюбовский монастырь/
Номер двора / семьи: 1
01 | Андрей Прокофьев: - / 65 | слуга - глава [1]
02 | Тимофей Андреев: - / 20 | сын слуги - сын Андрея [1]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.