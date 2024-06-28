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Агафья Павлова

Из справочника
Ревизская Сказка д. Медведка за 1834 год
ФИО
Агафья Павлова
Пол
жен
Номер записи
416
Сословие
крестьяне
Год ревизии
1834
Двор / Семья
44
Номер в семье/дворе
9
Родственная связь
дочь Павла [2]
Возраст по текущей РС
2
Год рождения вычисленный
1832
Губерния
Оренбургская
Уезд
Белебеевский
Место
д. Медведка
Место события
д. Медведка, Белебеевский у., Оренбургская губ.
Архивный код
НАРБ: ф.И-138, оп.2, д.508, лист:
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки Белебеевского уезда
Населённый пункт: д. Сиушка
сословие: пом.крестьяне
/ майорши Анны Тимофеевой Воейковой/
Номер двора / семьи: 44
01 | Василий Захаров : - / 50 | крестьяне - глава
02 | Павел Васильев: - / 25 | крестьяне - сын Василия [1]
03 | Андрей Васильев: - / 19 | крестьяне - сын Василия [1]
04 | Гаврила Васильев: - / 17 | крестьяне - сын Василия [1]
05 | Афанасий Васильев: - / 12 | крестьяне - сын Василия [1]
06 | Анна: - / 40 | крестьяне - жена Василия [1]
07 | Евгения: - / 24 | крестьяне - жена Павла [2]
08 | Татьяна Павлова: - / 4 | крестьяне - дочь Павла [2]
09 | Агафья Павлова: - / 2 | крестьяне - дочь Павла [2]
10 | Евгения: - / 17 | крестьяне - жена Андрея [3]
11 | Агафья Васильева: - / 15 | крестьяне - дочь Василия [1]
12 | Агафья Васильева: - / 9 | крестьяне - дочь Василия [1]
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Индексация данных проведена Робертом Чередовым

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