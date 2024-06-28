Ирина
Из справочника
Ревизская Сказка д. Медведка за 1834 год
- ФИО
- Ирина
- Пол
- жен
- Номер записи
- 405
- Сословие
- крестьяне
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 43
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- жена Луки [6]
- Возраст по текущей РС
- 21
- Год рождения вычисленный
- 1813
- Губерния
- Оренбургская
- Уезд
- Белебеевский
- Место
- д. Медведка
- Место события
- д. Медведка, Белебеевский у., Оренбургская губ.
- Архивный код
- НАРБ: ф.И-138, оп.2, д.508, лист:
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки Белебеевского уезда
Населённый пункт: д. Сиушка
сословие: пом.крестьяне
/ майорши Анны Тимофеевой Воейковой/
Номер двора / семьи: 43
01 | Захар Антонов: - / - | крестьяне - глава
02 | Максим Захаров : - / - | крестьяне - сын Захара [1]
03 | Алексей Захаров : - / 42 | крестьяне - сын Захара [1]
04 | Сергей Захаров : - / - | крестьяне - сын Захара [1]
05 | Прасковья Сергеева: - / 17 | крестьяне - дочь Сергея [4]
06 | Лука Захаров : - / 27 | крестьяне - сын Захара [1]
07 | Ирина: - / 21 | крестьяне - жена Луки [6]
08 | Анна Лукина: - / 8 | крестьяне - дочь Луки [6]
09 | Анисья Лукина: - / 2 | крестьяне - дочь Луки [6]
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- Индексация данных проведена Робертом Чередовым
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