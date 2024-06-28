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Иван Минеев

Из справочника
Ревизская Сказка д. Медведка за 1834 год
ФИО
Иван Минеев
Пол
муж
Номер записи
384
Сословие
крестьяне
Год ревизии
1834
Двор / Семья
42
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Год поступления
1819
Причина выбытия
умер
Год убытия
1828
Год смерти
1828
Губерния
Оренбургская
Уезд
Белебеевский
Место
д. Медведка
Место события
д. Медведка, Белебеевский у., Оренбургская губ.
Архивный код
НАРБ: ф.И-138, оп.2, д.508, лист:
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки Белебеевского уезда
Населённый пункт: д. Сиушка
сословие: пом.крестьяне
/ майорши Анны Тимофеевой Воейковой/
Номер двора / семьи: 42
01 | Иван Минеев: - / - | крестьяне - глава
02 | Василий Анофриев: - / 50 | крестьяне - зять Ивана [1]
03 | Ермолай Васильев: - / 30 | крестьяне - сын Василия [2]
04 | Федор Ермолаев: - / 8 | крестьяне - сын Ермолая [3]
05 | Петр Ермолаев: - / 5 | крестьяне - сын Ермолая [3]
06 | Алексей Ермолаев: - / 1 | крестьяне - сын Ермолая [3]
07 | Семен Васильев: - / 20 | крестьяне - сын Василия [2]
08 | Степанида: - / 81 | крестьяне - жена Ивана [1]
09 | Маланья: - / 54 | крестьяне - жена Василия [2]
10 | Сихклитиния Васильева: - / 10 | крестьяне - дочь Василия [2]
11 | Домна: - / 29 | крестьяне - жена Ермолая [3]
12 | Елена Ермолаева: - / 11 | крестьяне - дочь Ермолая [3]
13 | Авдотья Ермолаева: - / 9 | крестьяне - дочь Ермолая [3]
14 | Христинья Ермолаева: - / 6 | крестьяне - дочь Ермолая [3]
15 | Анисья: - / 20 | крестьяне - жена Семена [7]
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Индексация данных проведена Робертом Чередовым

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