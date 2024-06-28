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Логин Сергеев

Из справочника
Ревизская Сказка д. Медведка за 1834 год
ФИО
Логин Сергеев
Пол
муж
Номер записи
322
Сословие
крестьяне
Год ревизии
1834
Двор / Семья
36
Номер в семье/дворе
9
Родственная связь
брат Никонора [1]
Причина поступления
Дошли во приданство по отдельной записи в 1819 году от родителя титулярного советника Тимофея Аксакова
Год поступления
1819
Возраст по текущей РС
56
Год рождения вычисленный
1778
Губерния
Оренбургская
Уезд
Белебеевский
Место
д. Медведка
Место события
д. Медведка, Белебеевский у., Оренбургская губ.
Архивный код
НАРБ: ф.И-138, оп.2, д.508, лист:
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки Белебеевского уезда
Населённый пункт: д. Сиушка
сословие: пом.крестьяне
/ майорши Анны Тимофеевой Воейковой/
Номер двора / семьи: 36
01 | Никонор Сергеев: - / - | крестьяне - глава
02 | Александр Никоноров: - / 29 | крестьяне - сын Никонора [1]
03 | Никифор Александров: - / 13 | крестьяне - сын Александра [2]
04 | Тимофей Александров: - / 11 | крестьяне - сын Александра [2]
05 | Филип Александров: - / 8 | крестьяне - сын Александра [2]
06 | Филип Александров: - / 6 | крестьяне - сын Александра [2]
07 | Федосей Александров: - / 5 | крестьяне - сын Александра [2]
08 | Ефим Александров: - / 2 | крестьяне - сын Александра [2]
09 | Логин Сергеев: - / 56 | крестьяне - брат Никонора [1]
10 | Ирина: - / 70 | крестьяне - жена Никонора [1]
11 | Домна: - / 29 | крестьяне - жена Александра [2]
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Индексация данных проведена Робертом Чередовым

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