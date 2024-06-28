Логин Сергеев
Из справочника
Ревизская Сказка д. Медведка за 1834 год
- ФИО
- Логин Сергеев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 322
- Сословие
- крестьяне
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 36
- Номер в семье/дворе
- 9
- Родственная связь
- брат Никонора [1]
- Причина поступления
- Дошли во приданство по отдельной записи в 1819 году от родителя титулярного советника Тимофея Аксакова
- Год поступления
- 1819
- Возраст по текущей РС
- 56
- Год рождения вычисленный
- 1778
- Губерния
- Оренбургская
- Уезд
- Белебеевский
- Место
- д. Медведка
- Место события
- д. Медведка, Белебеевский у., Оренбургская губ.
- Архивный код
- НАРБ: ф.И-138, оп.2, д.508, лист:
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки Белебеевского уезда
Населённый пункт: д. Сиушка
сословие: пом.крестьяне
/ майорши Анны Тимофеевой Воейковой/
Номер двора / семьи: 36
01 | Никонор Сергеев: - / - | крестьяне - глава
02 | Александр Никоноров: - / 29 | крестьяне - сын Никонора [1]
03 | Никифор Александров: - / 13 | крестьяне - сын Александра [2]
04 | Тимофей Александров: - / 11 | крестьяне - сын Александра [2]
05 | Филип Александров: - / 8 | крестьяне - сын Александра [2]
06 | Филип Александров: - / 6 | крестьяне - сын Александра [2]
07 | Федосей Александров: - / 5 | крестьяне - сын Александра [2]
08 | Ефим Александров: - / 2 | крестьяне - сын Александра [2]
09 | Логин Сергеев: - / 56 | крестьяне - брат Никонора [1]
10 | Ирина: - / 70 | крестьяне - жена Никонора [1]
11 | Домна: - / 29 | крестьяне - жена Александра [2]
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- Индексация данных проведена Робертом Чередовым
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