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Парфен Леонтьев

Из справочника
Ревизская Сказка д. Медведка за 1834 год
ФИО
Парфен Леонтьев
Пол
муж
Номер записи
278
Сословие
крестьяне
Год ревизии
1834
Двор / Семья
32
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Год поступления
1819
Возраст по текущей РС
53
Год рождения вычисленный
1781
Губерния
Оренбургская
Уезд
Белебеевский
Место
д. Медведка
Место события
д. Медведка, Белебеевский у., Оренбургская губ.
Архивный код
НАРБ: ф.И-138, оп.2, д.508, лист:
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки Белебеевского уезда
Населённый пункт: д. Сиушка
сословие: пом.крестьяне
/ майорши Анны Тимофеевой Воейковой/
Номер двора / семьи: 32
01 | Парфен Леонтьев: - / 53 | крестьяне - глава
02 | Григорий Парфенов: - / - | крестьяне - сын Парфена [1]
03 | Петр Парфенов: - / 30 | крестьяне - сын Парфена [1]
04 | Семен Петров: - / 4 | крестьяне - сын Петра [3]
05 | Гаврила Парфенов: - / 15 | крестьяне - сын Парфена [1]
06 | Маланья: - / 49 | крестьяне - жена Парфена [1]
07 | Аграфена: - / 26 | крестьяне - жена Петра [3]
08 | Агафья Петрова: - / 7 | крестьяне - дочь Петра
09 | Степанида Тимофеева: - / 22 | крестьяне - племянница Парфена [1]
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Источник
Индексация данных проведена Робертом Чередовым

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