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Иван Федоров

Из справочника
Ревизская Сказка д. Медведка за 1834 год
ФИО
Иван Федоров
Пол
муж
Номер записи
252
Сословие
крестьяне
Год ревизии
1834
Двор / Семья
29
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Федора [2]
Причина поступления
Дошли во приданство по отдельной записи в 1819 году от родителя титулярного советника Тимофея Аксакова
Год поступления
1819
Возраст по текущей РС
33
Год рождения вычисленный
1801
Губерния
Оренбургская
Уезд
Белебеевский
Место
д. Медведка
Место события
д. Медведка, Белебеевский у., Оренбургская губ.
Архивный код
НАРБ: ф.И-138, оп.2, д.508, лист:
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки Белебеевского уезда
Населённый пункт: д. Сиушка
сословие: пом.крестьяне
/ майорши Анны Тимофеевой Воейковой/
Номер двора / семьи: 29
01 | Прохор Васильев: - / - | крестьяне - глава
02 | Федор Прохоров: - / 50 | крестьяне - сын Прохора [1]
03 | Иван Федоров: - / 33 | крестьяне - сын Федора [2]
04 | Меркурий Иванов: - / 13 | крестьяне - сын Ивана [3]
05 | Иван Иванов: - / 8 | крестьяне - сын Ивана [3]
06 | Петр Иванов: - / 6 | крестьяне - сын Ивана [3]
07 | Тихон Федоров: - / 20 | крестьяне - сын Федора [2]
08 | Афанасий Федоров: - / 19 | крестьяне - сын Федора [2]
09 | Васса: - / 48 | крестьяне - жена Федора [2]
10 | Христинья: - / 29 | крестьяне - жена Ивана [3]
11 | Анна Иванова: - / 9 | крестьяне - дочь Ивана [3]
12 | Марья Иванова: - / 2 | крестьяне - дочь Ивана [3]
13 | Варвара Федорова: - / 16 | крестьяне - дочь Федора [2]
14 | Аксинья Федорова: - / 13 | крестьяне - дочь Федора [2]
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Источник
Индексация данных проведена Робертом Чередовым

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