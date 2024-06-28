Настасья Яковлева
Из справочника
Ревизская Сказка д. Медведка за 1834 год
- ФИО
- Настасья Яковлева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 239
- Сословие
- крестьяне
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 27
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- дочь Якова [1]
- Возраст по текущей РС
- 5
- Год рождения вычисленный
- 1829
- Губерния
- Оренбургская
- Уезд
- Белебеевский
- Место
- д. Медведка
- Место события
- д. Медведка, Белебеевский у., Оренбургская губ.
- Архивный код
- НАРБ: ф.И-138, оп.2, д.508, лист:
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки Белебеевского уезда
Населённый пункт: д. Сиушка
сословие: пом.крестьяне
/ майорши Анны Тимофеевой Воейковой/
Номер двора / семьи: 27
01 | Яков Андронов: - / 27 | крестьяне - глава
02 | Настасья: - / 36 | крестьяне - жена Якова [1]
03 | Настасья Яковлева: - / 5 | крестьяне - дочь Якова [1]
04 | Матрена Максимова: - / 15 | крестьяне - падчерица Якова [1]
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- Индексация данных проведена Робертом Чередовым
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