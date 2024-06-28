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Настасья Яковлева

Из справочника
Ревизская Сказка д. Медведка за 1834 год
ФИО
Настасья Яковлева
Пол
жен
Номер записи
239
Сословие
крестьяне
Год ревизии
1834
Двор / Семья
27
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
дочь Якова [1]
Возраст по текущей РС
5
Год рождения вычисленный
1829
Губерния
Оренбургская
Уезд
Белебеевский
Место
д. Медведка
Место события
д. Медведка, Белебеевский у., Оренбургская губ.
Архивный код
НАРБ: ф.И-138, оп.2, д.508, лист:
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки Белебеевского уезда
Населённый пункт: д. Сиушка
сословие: пом.крестьяне
/ майорши Анны Тимофеевой Воейковой/
Номер двора / семьи: 27
01 | Яков Андронов: - / 27 | крестьяне - глава
02 | Настасья: - / 36 | крестьяне - жена Якова [1]
03 | Настасья Яковлева: - / 5 | крестьяне - дочь Якова [1]
04 | Матрена Максимова: - / 15 | крестьяне - падчерица Якова [1]
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Индексация данных проведена Робертом Чередовым

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