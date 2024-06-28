Настасья
Из справочника
Ревизская Сказка д. Медведка за 1834 год
- ФИО
- Настасья
- Пол
- жен
- Номер записи
- 158
- Сословие
- крестьяне
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 17
- Номер в семье/дворе
- 9
- Родственная связь
- жена Логина [1]
- Возраст по текущей РС
- 58
- Год рождения вычисленный
- 1776
- Губерния
- Оренбургская
- Уезд
- Белебеевский
- Место
- д. Медведка
- Место события
- д. Медведка, Белебеевский у., Оренбургская губ.
- Архивный код
- НАРБ: ф.И-138, оп.2, д.508, лист:
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки Белебеевского уезда
Населённый пункт: д. Сиушка
сословие: пом.крестьяне
/ майорши Анны Тимофеевой Воейковой/
Номер двора / семьи: 17
01 | Логин Федоров: - / - | крестьяне - глава
02 | Степан Логинов: - / 40 | крестьяне - сын Логина [1]
03 | Максим Логинов: - / - | крестьяне - сын Логина [1]
04 | Ефим Логинов: - / 26 | крестьяне - сын Логина [1]
05 | Ион Логинов: - / 21 | крестьяне - сын Логина [1]
06 | Петр: - / 10 | крестьяне - внук Логина [1]
07 | Степан: - / 9 | крестьяне - внук Логина [1]
08 | Варфоломей Ермолаев: - / 6 | крестьяне - внук Логина [1]
09 | Настасья: - / 58 | крестьяне - жена Логина [1]
10 | Авдотья: - / 37 | крестьяне - жена Степана [2]
11 | Василиса Степанова: - / 13 | крестьяне - дочь Степана [2]
12 | Ефросинья Степанова: - / 1 | крестьяне - дочь Степана [2]
13 | Акулина Логинова: - / 37 | крестьяне - дочь Логина [1]
14 | Варвара Логинова: - / 26 | крестьяне - дочь Логина [1]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Робертом Чередовым
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.