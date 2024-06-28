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Степан Киреев

Из справочника
Ревизская Сказка д. Медведка за 1834 год
ФИО
Степан Киреев
Пол
муж
Номер записи
89
Сословие
крестьяне
Год ревизии
1834
Двор / Семья
10
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Год поступления
1819
Возраст по текущей РС
56
Год рождения вычисленный
1778
Губерния
Оренбургская
Уезд
Белебеевский
Место
д. Медведка
Место события
д. Медведка, Белебеевский у., Оренбургская губ.
Архивный код
НАРБ: ф.И-138, оп.2, д.508, лист:
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки Белебеевского уезда
Населённый пункт: д. Сиушка
сословие: пом.крестьяне
/ майорши Анны Тимофеевой Воейковой/
Номер двора / семьи: 10
01 | Степан Киреев: - / 56 | крестьяне - глава
02 | Назар Степанов: - / 32 | крестьяне - сын Степана [1]
03 | Козма Назаров: - / 11 | крестьяне - сын Назара [2]
04 | Михаил Назаров: - / 8 | крестьяне - сын Назара [2]
05 | Ефим Назаров: - / 5 | крестьяне - сын Назара [2]
06 | Прохор Степанов: - / 19 | крестьяне - сын Степана [1]
07 | Евгения: - / 55 | крестьяне - жена Степана [1]
08 | Прасковья: - / 32 | крестьяне - жена Назара [2]
09 | Феоктиста Назарова: - / 13 | крестьяне - дочь Назара [2]
10 | Мавра Назарова: - / 12 | крестьяне - дочь Назара [2]
11 | Акулина Назарова: - / 8 | крестьяне - дочь Назара [2]
12 | Прасковья Назарова: - / 2 | крестьяне - дочь Назара [2]
13 | Татьяна Назарова: - / 1 | крестьяне - дочь Назара [2]
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Индексация данных проведена Робертом Чередовым

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