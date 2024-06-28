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Варвара Васильева

Из справочника
Ревизская Сказка д. Медведка за 1834 год
ФИО
Варвара Васильева
Пол
жен
Номер записи
88
Сословие
крестьяне
Год ревизии
1834
Двор / Семья
9
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
дочь Василия [4]
Возраст по текущей РС
1
Год рождения вычисленный
1833
Губерния
Оренбургская
Уезд
Белебеевский
Место
д. Медведка
Место события
д. Медведка, Белебеевский у., Оренбургская губ.
Архивный код
НАРБ: ф.И-138, оп.2, д.508, лист:
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки Белебеевского уезда
Населённый пункт: д. Сиушка
сословие: пом.крестьяне
/ майорши Анны Тимофеевой Воейковой/
Номер двора / семьи: 9
01 | Маркел Михайлов: - / - | крестьяне - глава
02 | Степан Маркелов: - / 48 | крестьяне - сын Маркела [1]
03 | Павел Степанов: - / 19 | крестьяне - сын Степана [2]
04 | Василий Осипов: - / 29 | крестьяне - пасынок Степана [2]
05 | Марфа: - / 53 | крестьяне - жена Степана [2]
06 | Марья: - / 26 | крестьяне - жена Василия [4]
07 | Екатерина Васильева: - / 4 | крестьяне - дочь Василия [4]
08 | Варвара Васильева: - / 1 | крестьяне - дочь Василия [4]
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Источник
Индексация данных проведена Робертом Чередовым

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