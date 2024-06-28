Алексей Ефимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлексей Ефимов

Алексей Ефимов

Из справочника
Ревизская Сказка д. Медведка за 1834 год
ФИО
Алексей Ефимов
Пол
муж
Номер записи
77
Сословие
крестьяне
Год ревизии
1834
Двор / Семья
8
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
сын Ефима [1]
Причина поступления
Дошли во приданство по отдельной записи в 1819 году от родителя титулярного советника Тимофея Аксакова
Год поступления
1819
Причина выбытия
отдан в рекруты
Год убытия
1828
Губерния
Оренбургская
Уезд
Белебеевский
Место
д. Медведка
Место события
д. Медведка, Белебеевский у., Оренбургская губ.
Архивный код
НАРБ: ф.И-138, оп.2, д.508, лист:
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки Белебеевского уезда
Населённый пункт: д. Сиушка
сословие: пом.крестьяне
/ майорши Анны Тимофеевой Воейковой/
Номер двора / семьи: 8
01 | Ефим Тихонов: - / - | крестьяне - глава
02 | Николай Ефимов: - / 33 | крестьяне - сын Ефима [1]
03 | Михаил Николаев: - / 8 | крестьяне - сын Николая [2]
04 | Ефим Николаев: - / 6 | крестьяне - сын Николая [2]
05 | Василий Николаев: - / 5 | крестьяне - сын Николая [2]
06 | Матрена: - / 22 | крестьяне - жена Николая [2]
07 | Алексей Ефимов: - / - | крестьяне - сын Ефима [1]
08 | Гордей Ефимов: - / - | крестьяне - сын Ефима [1]
09 | Сидор Ефимов: - / 22 | крестьяне - сын Ефима [1]
10 | Андреян Ефимов: - / 19 | крестьяне - сын Ефима [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Робертом Чередовым

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close