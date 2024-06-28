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Иван Митрофанов

Из справочника
Ревизская Сказка д. Медведка за 1834 год
ФИО
Иван Митрофанов
Пол
муж
Номер записи
65
Сословие
крестьяне
Год ревизии
1834
Двор / Семья
7
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын Митрофана [1]
Год поступления
1819
Причина выбытия
отдан в рекруты
Год убытия
1817
Губерния
Оренбургская
Уезд
Белебеевский
Место
д. Медведка
Место события
д. Медведка, Белебеевский у., Оренбургская губ.
Архивный код
НАРБ: ф.И-138, оп.2, д.508, лист:
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки Белебеевского уезда
Населённый пункт: д. Сиушка
сословие: пом.крестьяне
/ майорши Анны Тимофеевой Воейковой/
Номер двора / семьи: 7
01 | Митрофан Семенов: - / - | крестьяне - глава
02 | Иван Митрофанов: - / - | крестьяне - сын Митрофана [1]
03 | Петр Митрофанов: - / 19 | крестьяне - сын Митрофана [1]
04 | Минорода: - / 45 | крестьяне - жена Митрофана [1]
05 | Авдотья Митрофанова: - / 22 | крестьяне - дочь Митрофана [1]
06 | Марья Митрофанова: - / 17 | крестьяне - дочь Митрофана [1]
07 | Дарья Митрофанова: - / 8 | крестьяне - дочь Митрофана [1]
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Источник
Индексация данных проведена Робертом Чередовым

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