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Ирина Николаева

Из справочника
Ревизская Сказка д. Медведка за 1834 год
ФИО
Ирина Николаева
Пол
жен
Номер записи
19
Сословие
крестьяне
Год ревизии
1834
Двор / Семья
1
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
дочь Николая [1]
Возраст по текущей РС
17
Год рождения вычисленный
1817
Губерния
Оренбургская
Уезд
Белебеевский
Место
д. Медведка
Место события
д. Медведка, Белебеевский у., Оренбургская губ.
Архивный код
НАРБ: ф.И-138, оп.2, д.508, лист:
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские сказки Белебеевского уезда
Населённый пункт: д. Сиушка
сословие: пом.крестьяне
/ майорши Анны Тимофеевой Воейковой/
Номер двора / семьи: 1
01 | Николай Тихонов: - / 50 | крестьяне - глава
02 | Николай Николаев: - / 24 | крестьяне - сын Николая [1]
03 | Антон Николаев: - / 13 | крестьяне - сын Николая [1]
04 | Кирила Николаев: - / 8 | крестьяне - сын Николая [1]
05 | Марфа: - / 46 | крестьяне - жена Николая [1]
06 | Мавра: - / 20 | крестьяне - жена Николая [2]
07 | Ирина Николаева: - / 17 | крестьяне - дочь Николая [1]
08 | Екатерина Николаева: - / 10 | крестьяне - дочь Николая [1]
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Источник
Индексация данных проведена Робертом Чередовым

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