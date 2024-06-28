Николай Николаев
Из справочника
Ревизская Сказка д. Медведка за 1834 год
- ФИО
- Николай Николаев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 14
- Сословие
- крестьяне
- Год ревизии
- 1834
- Двор / Семья
- 1
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- сын Николая [1]
- Год поступления
- 1819
- Возраст по текущей РС
- 24
- Год рождения вычисленный
- 1810
- Губерния
- Оренбургская
- Уезд
- Белебеевский
- Место
- д. Медведка
- Место события
- д. Медведка, Белебеевский у., Оренбургская губ.
- Архивный код
- НАРБ: ф.И-138, оп.2, д.508, лист:
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизские сказки Белебеевского уезда
Населённый пункт: д. Сиушка
сословие: пом.крестьяне
/ майорши Анны Тимофеевой Воейковой/
Номер двора / семьи: 1
01 | Николай Тихонов: - / 50 | крестьяне - глава
02 | Николай Николаев: - / 24 | крестьяне - сын Николая [1]
03 | Антон Николаев: - / 13 | крестьяне - сын Николая [1]
04 | Кирила Николаев: - / 8 | крестьяне - сын Николая [1]
05 | Марфа: - / 46 | крестьяне - жена Николая [1]
06 | Мавра: - / 20 | крестьяне - жена Николая [2]
07 | Ирина Николаева: - / 17 | крестьяне - дочь Николая [1]
08 | Екатерина Николаева: - / 10 | крестьяне - дочь Николая [1]
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- Индексация данных проведена Робертом Чередовым
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