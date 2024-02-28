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Голополосова Анна Клейменова

Из справочника
Ревизская Сказка д.Княгинино за 1858 год
ФИО
Голополосова Анна Клейменова
Пол
жен
Номер записи
3
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
1
Двор / Семья
1
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
жена Нестера [2]
Возраст по текущей РС
54
Год рождения вычисленный
1804
Губерния
Тульская губерния
Уезд
Белевский уезд
Место
с. Княгинино
Место события
с. Княгинино, Покровская вол., Белевский у., Тульская губ.
Архивный код
ГАТО (Тула): ф.390, оп.1, д.8, лист: 431
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизские Сказки о государственных крестьянах Тульской губернии, Белевского уезда, Монаенской волости Кузьменского Сельского общества, с.Княгинино май - июнь 1858 г.
Населённый пункт: с. Княгинино
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 1
01 | Голополосов Герасимъ Акимовъ: 72 / - | крестьянин - глава
02 | Голополосов Нестеръ Герасимов: 43 / 50 | крестьянин - сын главы [1]
03 | Голополосова Анна Клейменова: - / 54 | крестьянка - жена Нестера [2]
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Источник
Индексация данных проведена Ириной Нечаевой
Дата рождения
Вычислено 1804 ст.

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