Шубников Андрей Данилов
Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
- ФИО
- Шубников Андрей Данилов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 840
- Сословие
- сын крестьянский
- Год ревизии
- 1721
- Двор / Семья
- 7
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- у Авдотьи дети [4]
- Возраст по текущей РС
- 1
- Год рождения вычисленный
- 1720
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Место
- д. Горки
- Место события
- д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.8, лист: 95об
- Полная запись РС
- Наименование: 1-я Ревизия монастырских крестьян Боголюбовского стану Владимирского уезда и губернии
Населённый пункт: д.Горки
сословие: монастырские крестьяне
/ Рождественский монастырь г.Владимир/
Номер двора / семьи: 7
01 | Шубников Савелий Иванов: - / 25 | крестьянин - глава [1]
02 | Коннев Афанасий Александров: - / 14 | сын крестьянский - шурин Савелия [1]
03 | Коннев Иван Александров: - / 12 | сын крестьянский - шурин Савелия [1]
04 | Авдотья Иванова: - / - | вдова - вдова Фёдоровская жена Маркова [4]
05 | Шубников Иван Данилов: - / 5 | сын крестьянский - у Авдотьи дети [4]
06 | Шубников Андрей Данилов: - / 1 | сын крестьянский - у Авдотьи дети [4]
- Комментарий наборщика
- семья Авдотьи Ивановой живёт на том же дворе (Савелия Иванова) в особой избе
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- Индексация данных проведена Елисеева Ольга
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