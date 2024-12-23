Шубников Савелий Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШубников Савелий Иванов

Шубников Савелий Иванов

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Шубников Савелий Иванов
Пол
муж
Номер записи
834
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1721
Двор / Семья
7
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава [1]
Возраст по текущей РС
25
Год рождения вычисленный
1696
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.8, лист: 95об
Полная запись РС
Наименование: 1-я Ревизия монастырских крестьян Боголюбовского стану Владимирского уезда и губернии
Населённый пункт: д.Горки
сословие: монастырские крестьяне
/ Рождественский монастырь г.Владимир/
Номер двора / семьи: 7
01 | Шубников Савелий Иванов: - / 25 | крестьянин - глава [1]
02 | Коннев Афанасий Александров: - / 14 | сын крестьянский - шурин Савелия [1]
03 | Коннев Иван Александров: - / 12 | сын крестьянский - шурин Савелия [1]
04 | Авдотья Иванова: - / - | вдова - вдова Фёдоровская жена Маркова [4]
05 | Шубников Иван Данилов: - / 5 | сын крестьянский - у Авдотьи дети [4]
06 | Шубников Андрей Данилов: - / 1 | сын крестьянский - у Авдотьи дети [4]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Елисеева Ольга

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.