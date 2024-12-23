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Шубников Григорий Иванов

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Шубников Григорий Иванов
Пол
муж
Номер записи
813
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1721
Двор / Семья
4
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава [1]
Возраст по текущей РС
40
Год рождения вычисленный
1681
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.8, лист: 95
Полная запись РС
Наименование: 1-я Ревизия монастырских крестьян Боголюбовского стану Владимирского уезда и губернии
Населённый пункт: д.Горки
сословие: монастырские крестьяне
/ Рождественский монастырь г.Владимир/
Номер двора / семьи: 4
01 | Шубников Григорий Иванов: - / 40 | крестьянин - глава [1]
02 | Шубников Леонтий Григорьев: - / 7 | сын крестьянский - сын Григория [1]
03 | Шубников Иван Григорьев: - / 3 | сын крестьянский - сын Григория [1]
08 | Шубников Андрей Иванов: - / 35 | крестьянин - брат родной Григория [1]
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Источник
Индексация данных проведена Елисеева Ольга

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