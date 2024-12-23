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Роман Иванов

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Роман Иванов
Пол
муж
Номер записи
788
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
32
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
брат Степана [1]
Возраст по прошлой РС
24
Причина выбытия
находится во владимирском архиерейском доме в чине штатного служителя
Год рождения вычисленный
1758
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.191, лист: 996
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 5-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 32
01 | Степан Иванов: 44 / - | крестьянин - глава [1]
02 | Михаил Иванов: 42 / - | крестьянин - брат Степана [1]
03 | Роман Иванов: 24 / - | крестьянин - брат Степана [1]
04 | Пелагея Иванова: 49 / 62 | жена крестьянская - жена Степана [1]
05 | Семён Степанов: 11 / - | сын крестьянский - сын Степана [1]
06 | Пётр Степанов: 2 / - | сын крестьянский - сын Степана [1]
07 | Ефросинья Степанова: 18 / 31 | дочь крестьянская - дочь Степана [1]
08 | Прасковья Степанова: 1 / 14 | дочь крестьянская - дочь Степана [1]
09 | Марфа Михайлова: 39 / - | жена крестьянская - жена Михаила [2]
10 | Пелагея Васильева: 22 / 35 | жена крестьянская - жена Романа [3]
11 | Василий Романов: 2 / 15 | сын крестьянский - сын Романа [3]
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Источник
Индексация данных проведена Елисеева Ольга

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