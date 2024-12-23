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Яким Степанов

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Яким Степанов
Пол
муж
Номер записи
755
Сословие
сын крестьянский
Год ревизии
1795
Двор / Семья
28
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын Анны [1]
Откуда прибыл
д. Ворынино, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Возраст по текущей РС
20
Год рождения вычисленный
1775
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.191, лист: 995об
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 5-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 28
01 | Анна Степанова: - / 41 | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Яким Степанов: - / 20 | сын крестьянский - сын Анны [1]
03 | Федосья Степанова: - / 11 | дочь крестьянская - дочь Анны [1]
04 | Марфа Степанова: - / 10 | дочь крестьянская - дочь Анны [1]
05 | Дарья Степанова: - / 8 | дочь крестьянская - дочь Анны [1]
Комментарий наборщика
отчество установлено по исповедным росписям
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Источник
Индексация данных проведена Елисеева Ольга

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