Анна Степанова
Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
- ФИО
- Анна Степанова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 754
- Сословие
- крестьянка/вдова
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 28
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава [1]
- Откуда прибыл
- д. Ворынино, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Возраст по текущей РС
- 41
- Год рождения вычисленный
- 1754
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Место
- д. Горки
- Место события
- д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.191, лист: 995об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизкие сказки 5-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 28
01 | Анна Степанова: - / 41 | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Яким Степанов: - / 20 | сын крестьянский - сын Анны [1]
03 | Федосья Степанова: - / 11 | дочь крестьянская - дочь Анны [1]
04 | Марфа Степанова: - / 10 | дочь крестьянская - дочь Анны [1]
05 | Дарья Степанова: - / 8 | дочь крестьянская - дочь Анны [1]
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- Индексация данных проведена Елисеева Ольга
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