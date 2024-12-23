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Евдокия Петрова

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Евдокия Петрова
Пол
жен
Номер записи
712
Сословие
жена крестьянская
Год ревизии
1795
Двор / Семья
23
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
1я жена Максима [1]
Возраст по прошлой РС
44
Причина выбытия
умре
Год убытия
1783
Год рождения вычисленный
1738
Год смерти
1783
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.191, лист: 994об
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 5-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 23
01 | Максим Фёдоров: 40 / 53 | крестьянин - глава [1]
02 | Евдокия Петрова: 44 / - | жена крестьянская - 1я жена Максима [1]
03 | Наталья Никитина: - / 45 | жена крестьянская - 2я жена Максима [1]
04 | Гаврила Максимов: 8 / 21 | сын крестьянский - сын Максима [1]
05 | Григорий Максимов: 1 / 14 | сын крестьянский - сын Максима [1]
06 | Аграфена Максимова: 13 / 26 | дочь крестьянская - дочь Максима [1]
07 | Анна Максимова: 9 / - | дочь крестьянская - дочь Максима [1]
08 | Прасковья Максимова: - / 4 | дочь крестьянская - дочь Максима [1]
Комментарий наборщика
вариант имени Авдотья
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Источник
Индексация данных проведена Елисеева Ольга

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