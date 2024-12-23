Марфа Егорова
Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
- ФИО
- Марфа Егорова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 700
- Сословие
- дочь крестьянская
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 20
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- дочь Егора [1]
- Возраст по прошлой РС
- 13
- Куда убыл
- д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Причина выбытия
- отдана замуж
- Год рождения вычисленный
- 1769
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Место
- д. Горки
- Место события
- д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.191, лист: 994об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизкие сказки 5-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 20
01 | Егор Данилов: 39 / - | крестьянин - глава [1]
02 | Васса Гаврилова: 39 / - | жена крестьянская - жена Егора [1]
03 | Марфа Егорова: 13 / - | дочь крестьянская - дочь Егора [1]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Елисеева Ольга
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.