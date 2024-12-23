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Прасковья Тихонова

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Прасковья Тихонова
Пол
жен
Номер записи
697
Сословие
крестьянка/вдова
Год ревизии
1795
Двор / Семья
19
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава [1]
Возраст по прошлой РС
59
Причина выбытия
умре
Год убытия
1783
Год рождения вычисленный
1723
Год смерти
1783
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.191, лист: 994об
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 5-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 19
01 | Прасковья Тихонова: 59 / - | крестьянка/вдова - глава [1]
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Источник
Индексация данных проведена Елисеева Ольга

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