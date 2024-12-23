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Татьяна Александрова

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Татьяна Александрова
Пол
жен
Номер записи
624
Сословие
дочь крестьянская
Год ревизии
1795
Двор / Семья
13
Номер в семье/дворе
10
Родственная связь
дочь Александра [5]
Возраст по текущей РС
4
Год рождения вычисленный
1791
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.191, лист: 993
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 5-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 13
01 | Андрей Степанов: 72 / - | крестьянин/вдовец - глава [1]
02 | Семён Андреев: 42 / 55 | сын крестьянский - сын Андрея [1]
03 | Прасковья Афанасьева: 50 / - | жена крестьянская - жена Семёна [2]
04 | Пётр Семёнов: 15 / - | сын крестьянский - сын Семёна [2]
05 | Александр Семёнов: 8 / 21 | сын крестьянский - сын Семёна [2]
06 | Лукерья Семёнова: 12 / - | дочь крестьянская - дочь Семёна [2]
07 | Федосья Семёнова: 11 / 24 | дочь крестьянская - дочь Семёна [2]
08 | Домна Борисова: - / 22 | жена крестьянская - жена Александра [5]
09 | Ефим Александров: - / 0 | сын крестьянский - сын Александра [5]
10 | Татьяна Александрова: - / 4 | дочь крестьянская - дочь Александра [5]
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Источник
Индексация данных проведена Елисеева Ольга

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