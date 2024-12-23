Александр Семёнов
Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
- ФИО
- Александр Семёнов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 619
- Сословие
- сын крестьянский
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 13
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- сын Семёна [2]
- Возраст по прошлой РС
- 8
- Возраст по текущей РС
- 21
- Год рождения вычисленный
- 1774
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Место
- д. Горки
- Место события
- д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.191, лист: 993
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизкие сказки 5-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 13
01 | Андрей Степанов: 72 / - | крестьянин/вдовец - глава [1]
02 | Семён Андреев: 42 / 55 | сын крестьянский - сын Андрея [1]
03 | Прасковья Афанасьева: 50 / - | жена крестьянская - жена Семёна [2]
04 | Пётр Семёнов: 15 / - | сын крестьянский - сын Семёна [2]
05 | Александр Семёнов: 8 / 21 | сын крестьянский - сын Семёна [2]
06 | Лукерья Семёнова: 12 / - | дочь крестьянская - дочь Семёна [2]
07 | Федосья Семёнова: 11 / 24 | дочь крестьянская - дочь Семёна [2]
08 | Домна Борисова: - / 22 | жена крестьянская - жена Александра [5]
09 | Ефим Александров: - / 0 | сын крестьянский - сын Александра [5]
10 | Татьяна Александрова: - / 4 | дочь крестьянская - дочь Александра [5]
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- Индексация данных проведена Елисеева Ольга
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