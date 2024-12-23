Кузьма Никитин
Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
- ФИО
- Кузьма Никитин
- Пол
- муж
- Номер записи
- 610
- Сословие
- сын крестьянский
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 11
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- сын Никиты [1]
- Возраст по текущей РС
- 7
- Год рождения вычисленный
- 1788
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Место
- д. Горки
- Место события
- д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.191, лист: 992об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизкие сказки 5-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 11
01 | Никита Еремеев: 40 / 53 | крестьянин - глава [1]
02 | Агафья Герасимов: 23 / 36 | жена крестьянская - жена Никиты [1]
03 | Евдоким Никитин: 2 / - | сын крестьянский - сын Никиты [1]
04 | Лукьян Никитин: - / 9 | сын крестьянский - сын Никиты [1]
05 | Кузьма Никитин: - / 7 | сын крестьянский - сын Никиты [1]
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- Индексация данных проведена Елисеева Ольга
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