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Ларион Тимофеев

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Ларион Тимофеев
Пол
муж
Номер записи
601
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1795
Двор / Семья
10
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава [1]
Возраст по прошлой РС
43
Причина выбытия
умре
Год убытия
1795
Год рождения вычисленный
1739
Год смерти
1795
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.191, лист: 992об
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 5-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 10
01 | Ларион Тимофеев: 43 / - | крестьянин - глава [1]
02 | Евдокия Петрова: 49 / 62 | жена крестьянская - жена Лариона [1]
03 | Пётр Ларионов: 8 / 21 | сын крестьянский - сын Лариона [1]
04 | Пелагея Ларионова: 16 / - | дочь крестьянская - дочь Лариона [1]
05 | Татьяна Ларионова: 14 / 27 | дочь крестьянская - дочь Лариона [1]
Комментарий наборщика
историческая фамилия семьи Косолаповы
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Источник
Индексация данных проведена Елисеева Ольга

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