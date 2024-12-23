Матрёна Трофимова
Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
- ФИО
- Матрёна Трофимова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 596
- Сословие
- дочь крестьянская
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 9
- Номер в семье/дворе
- 8
- Родственная связь
- дочь Трофима [2]
- Возраст по текущей РС
- 10
- Год рождения вычисленный
- 1785
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Место
- д. Горки
- Место события
- д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.191, лист: 992об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизкие сказки 5-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 9
01 | Кузьма Андреев: 43 / 56 | крестьянин/вдовец - глава [1]
02 | Трофим Кузьмин: 18 / 31 | сын крестьянский - сын Кузьмы [1]
03 | Василий Кузьмин: 16 / 29 | сын крестьянский - сын Кузьмы [1]
04 | Савва Кузьмин: 15 / 28 | сын крестьянский - сын Кузьмы [1]
05 | Анна Кузьмина: 14 / - | дочь крестьянская - дочь Кузьмы [1]
06 | Анна Кузьмина: 7 / - | дочь крестьянская - дочь Кузьмы [1]
07 | Мавра Никитина: - / 34 | жена крестьянская - жена Трофима [2]
08 | Матрёна Трофимова: - / 10 | дочь крестьянская - дочь Трофима [2]
09 | Марфа Трофимова: - / 6 | дочь крестьянская - дочь Трофима [2]
10 | Анастасия Трофимова: - / 2 | дочь крестьянская - дочь Трофима [2]
11 | Евдокия Кондратьева: - / 25 | жена крестьянская - жена Василия [3]
12 | Кузьма Васильев: - / 3 | сын крестьянский - сын Василия [3]
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- Индексация данных проведена Елисеева Ольга
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