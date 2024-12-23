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Анна Яковлева

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Анна Яковлева
Пол
жен
Номер записи
581
Сословие
дочь крестьянская
Год ревизии
1795
Двор / Семья
8
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
дочь Якова [3]
Возраст по прошлой РС
8
Куда убыл
д. Мокеево, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Причина выбытия
отдана замуж
Год рождения вычисленный
1774
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.191, лист: 992
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 5-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 8
01 | Иван Григорьев: 64 / - | крестьянин - глава [1]
02 | Анисья Васильева: 49 / - | жена крестьянская - жена Ивана [1]
03 | Яков Иванов: 37 / 50 | сын крестьянский - сын Ивана [1]
04 | Фёдор Иванов: 35 / 49 | сын крестьянский - сын Ивана [1]
05 | Прасковья Степанова: 39 / 52 | жена крестьянская - жена Якова [3]
06 | Ксения Яковлева: 14 / - | дочь крестьянская - дочь Якова [3]
07 | Анна Яковлева: 8 / - | дочь крестьянская - дочь Якова [3]
08 | Фёдор Яковлев: 1 / 14 | сын крестьянский - сын Якова [3]
09 | Матрёна Яковлева: - / 4 | дочь крестьянская - дочь Якова [3]
10 | Наталья Васильева: 39 / 52 | жена крестьянская - жена Фёдора [4]
11 | Филипп Фёдоров: 20 / 43 | сын крестьянский - сын Фёдора [4]
12 | Агафья Тимофеева: - / 25 | жена крестьянская - жена Филиппа [11]
13 | Евдокия Филиппова: - / 1 | дочь крестьянская - дочь Филиппа [11]
14 | Иван Филиппов: - / 0 | сын крестьянский - сын Филиппа [11]
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Источник
Индексация данных проведена Елисеева Ольга

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