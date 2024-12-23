Анна Яковлева
Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
- ФИО
- Анна Яковлева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 581
- Сословие
- дочь крестьянская
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 8
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- дочь Якова [3]
- Возраст по прошлой РС
- 8
- Куда убыл
- д. Мокеево, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Причина выбытия
- отдана замуж
- Год рождения вычисленный
- 1774
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Место
- д. Горки
- Место события
- д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.191, лист: 992
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизкие сказки 5-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 8
01 | Иван Григорьев: 64 / - | крестьянин - глава [1]
02 | Анисья Васильева: 49 / - | жена крестьянская - жена Ивана [1]
03 | Яков Иванов: 37 / 50 | сын крестьянский - сын Ивана [1]
04 | Фёдор Иванов: 35 / 49 | сын крестьянский - сын Ивана [1]
05 | Прасковья Степанова: 39 / 52 | жена крестьянская - жена Якова [3]
06 | Ксения Яковлева: 14 / - | дочь крестьянская - дочь Якова [3]
07 | Анна Яковлева: 8 / - | дочь крестьянская - дочь Якова [3]
08 | Фёдор Яковлев: 1 / 14 | сын крестьянский - сын Якова [3]
09 | Матрёна Яковлева: - / 4 | дочь крестьянская - дочь Якова [3]
10 | Наталья Васильева: 39 / 52 | жена крестьянская - жена Фёдора [4]
11 | Филипп Фёдоров: 20 / 43 | сын крестьянский - сын Фёдора [4]
12 | Агафья Тимофеева: - / 25 | жена крестьянская - жена Филиппа [11]
13 | Евдокия Филиппова: - / 1 | дочь крестьянская - дочь Филиппа [11]
14 | Иван Филиппов: - / 0 | сын крестьянский - сын Филиппа [11]
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- Индексация данных проведена Елисеева Ольга
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