Матрёна Фёдорова
Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
- ФИО
- Матрёна Фёдорова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 539
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 4
- Номер в семье/дворе
- 9
- Родственная связь
- племянница Григория [1]
- Возраст по прошлой РС
- 2
- Причина выбытия
- умре
- Год убытия
- 1789
- Год рождения вычисленный
- 1780
- Год смерти
- 1789
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Место
- д. Горки
- Место события
- д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.191, лист: 991
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизкие сказки 5-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 4
01 | Михаил Иванов: 51 / - | крестьянин - глава [1]
02 | Анна Семёнова: 49 / - | жена крестьянская - жена Михаила [1]
03 | Григорий Михайлов: 29 / 42 | сын крестьянский - сын Михаила [1]
04 | Екатерина Михайлова: 15 / - | дочь крестьянская - дочь Михаила [1]
05 | Ксения Семёнова: 20 / 33 | жена крестьянская - жена Григория [3]
06 | Маркелл Григорьев: 8 / - | сын крестьянский - сын Григория [3]
07 | Василий Григорьев: - / 9 | сын крестьянский - сын Григория [3]
08 | Фрол Григорьев: - / 5 | сын крестьянский - сын Григория [3]
09 | Матрёна Фёдорова: 2 / - | крестьянка - племянница Григория [1]
10 | Пелагея Фёдорова: 34 / 47 | крестьянка/девка - тётка Григория [1]
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- Индексация данных проведена Елисеева Ольга
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