Прасковья Яковлева
Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
- ФИО
- Прасковья Яковлева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 520
- Сословие
- дочь крестьянская
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 2
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- дочь Якова [1]
- Возраст по прошлой РС
- 15
- Куда убыл
- с. Давыдово, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Причина выбытия
- отдана замуж
- Год рождения вычисленный
- 1767
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Место
- д. Горки
- Место события
- д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.191, лист: 990об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизкие сказки 5-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 2
01 | Яков Петров: 44 / 57 | крестьянин - глава [1]
02 | Евдокия Михайлова: 49 / - | жена крестьянская - жена Якова [1]
03 | Василий Яковлев: 19 / 31 | сын крестьянский - сын Якова [1]
04 | Прасковья Яковлева: 15 / - | дочь крестьянская - дочь Якова [1]
05 | Татьяна Тимофеева: - / 25 | жена крестьянская - жена Василия [3]
06 | Егор Васильев: - / 3 | сын крестьянский - сын Василия [3]
07 | Прасковья Васильева: - / 5 | дочь крестьянская - дочь Василия [3]
08 | Степан Фёдоров: 8 / 21 | крестьянин - внук [1]
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- Индексация данных проведена Елисеева Ольга
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