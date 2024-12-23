Екатерина Андреева
Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
- ФИО
- Екатерина Андреева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 514
- Сословие
- дочь крестьянская
- Год ревизии
- 1795
- Двор / Семья
- 1
- Номер в семье/дворе
- 13
- Родственная связь
- дочь Андрея [4]
- Год рождения вычисленный
- 1795
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Место
- д. Горки
- Место события
- д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.191, лист: 990об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизкие сказки 5-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 1
01 | Дарья Андреева: 54 / - | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Семён Иванов: 26 / - | сын крестьянский - сын Дарьи [1]
03 | Василий Иванов: 22 / - | сын крестьянский - сын Дарьи [1]
04 | Андрей Иванов: 20 / 33 | сын крестьянский - сын Дарьи [1]
05 | Пётр Иванов: 10 / 23 | сын крестьянский - сын Дарьи [1]
06 | Татьяна Иванова: 13 / - | дочь крестьянская - дочь Дарьи [1]
07 | Ефимия Семёнова: 29 / 42 | жена крестьянская - жена после Семёна [2]
08 | Пелагея Семёнова: 3 / 16 | дочь крестьянская - дочь Семёна [2]
09 | Андрей Семёнов: - / 6 | сын крестьянский - дочь Семёна [2]
10 | Ефимия Михайлова: - / 30 | жена крестьянская - жена Андрея [4]
11 | Агафья Андреева: - / 8 | дочь крестьянская - дочь Андрея [4]
12 | Прасковья Андреева: - / 6 | дочь крестьянская - дочь Андрея [4]
13 | Екатерина Андреева: - / 0 | дочь крестьянская - дочь Андрея [4]
14 | Евдокия Яковлева: - / 19 | жена крестьянская - жена Петра [5]
15 | Домна Петрова: - / 0 | дочь крестьянская - дочь Петра [5]
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- Индексация данных проведена Елисеева Ольга
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