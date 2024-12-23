Анна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Васильева

Анна Васильева

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Анна Васильева
Пол
жен
Номер записи
500
Сословие
дочь крестьянская
Год ревизии
1782
Двор / Семья
31
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
дочь Василия [1]
Возраст по текущей РС
12
Год рождения вычисленный
1770
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.100, лист: 2246об
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 4-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 31
01 | Василий Петров: 40 / 59 | крестьянин - глава [1]
02 | Дарья Кузьмина: 27 / - | жена крестьянская - жена Василия [1]
03 | Евдокия Васильева: 14 / - | дочь крестьянская - дочь Василия [1]
04 | Марфа Васильева: 1 / 20 | дочь крестьянская - дочь Василия [1]
05 | Анна Васильева: - / 12 | дочь крестьянская - дочь Василия [1]
06 | Елена Васильева: - / 10 | дочь крестьянская - дочь Василия [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Елисеевой Ольгой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.