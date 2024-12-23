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Митрий Фёдоров

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Митрий Фёдоров
Пол
муж
Номер записи
468
Сословие
крестьянин/вдовец
Год ревизии
1782
Двор / Семья
28
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава [1]
Возраст по прошлой РС
41
Возраст по текущей РС
60
Год рождения вычисленный
1722
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.100, лист: 2245об
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 4-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 28
01 | Митрий Фёдоров: 41 / 60 | крестьянин/вдовец - глава [1]
02 | Николай Митриев: 8 / 27 | сын крестьянский - сын Дмитрия [1]
03 | Прасковья Митриева: 15 / - | дочь крестьянская - дочь Дмитрия [1]
04 | Федора Иванова: - / 33 | жена крестьянская - жена Николая [2]
Комментарий наборщика
вариант имени Дмитрий
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Источник
Индексация данных проведена Елисеевой Ольгой

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