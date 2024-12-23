Евдокия Семёнова
Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
- ФИО
- Евдокия Семёнова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 456
- Сословие
- жена крестьянская
- Год ревизии
- 1782
- Двор / Семья
- 27
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- жена Семёна [1]
- Откуда прибыл
- д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Возраст по прошлой РС
- 40
- Возраст по текущей РС
- 59
- Год рождения вычисленный
- 1723
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Место
- д. Горки
- Место события
- д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.100, лист: 2245
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизкие сказки 4-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 27
01 | Семён Михайлов: 42 / - | крестьянин - глава [1]
02 | Евдокия Семёнова: 40 / 59 | жена крестьянская - жена Семёна [1]
03 | Иван Семёнов: 13 / 32 | сын крестьянский - сын Семёна [1]
04 | Фёдор Семёнов: 9 / 28 | сын крестьянский - сын Семёна [1]
05 | Наталья Семёнова: 15 / - | дочь крестьянская - дочь Семёна [1]
06 | Ксения Семёнова: 17 / - | дочь крестьянская - дочь Семёна [1]
07 | Дарья Афанасьева: - / 31 | жена крестьянская - жена Ивана [3]
08 | Иван Иванов: - / 8 | сын крестьянский - сын Ивана [3]
09 | Ефимия Иванова: - / 14 | дочь крестьянская - дочь Ивана [3]
10 | Анна Иванова: - / 12 | дочь крестьянская - дочь Ивана [3]
11 | Ирина Иванова: - / 2 | дочь крестьянская - дочь Ивана [3]
12 | Агафья Михайлова: - / 32 | жена крестьянская - жена Фёдора [4]
13 | Меланья Фёдорова: - / 3 | дочь крестьянская - дочь Фёдора [4]
- Комментарий наборщика
- старинная Горки, вариант имени Авдотья
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- Индексация данных проведена Елисеевой Ольгой
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