Евдокия Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Семёнова

Евдокия Семёнова

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Евдокия Семёнова
Пол
жен
Номер записи
456
Сословие
жена крестьянская
Год ревизии
1782
Двор / Семья
27
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена Семёна [1]
Откуда прибыл
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Возраст по прошлой РС
40
Возраст по текущей РС
59
Год рождения вычисленный
1723
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.100, лист: 2245
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 4-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 27
01 | Семён Михайлов: 42 / - | крестьянин - глава [1]
02 | Евдокия Семёнова: 40 / 59 | жена крестьянская - жена Семёна [1]
03 | Иван Семёнов: 13 / 32 | сын крестьянский - сын Семёна [1]
04 | Фёдор Семёнов: 9 / 28 | сын крестьянский - сын Семёна [1]
05 | Наталья Семёнова: 15 / - | дочь крестьянская - дочь Семёна [1]
06 | Ксения Семёнова: 17 / - | дочь крестьянская - дочь Семёна [1]
07 | Дарья Афанасьева: - / 31 | жена крестьянская - жена Ивана [3]
08 | Иван Иванов: - / 8 | сын крестьянский - сын Ивана [3]
09 | Ефимия Иванова: - / 14 | дочь крестьянская - дочь Ивана [3]
10 | Анна Иванова: - / 12 | дочь крестьянская - дочь Ивана [3]
11 | Ирина Иванова: - / 2 | дочь крестьянская - дочь Ивана [3]
12 | Агафья Михайлова: - / 32 | жена крестьянская - жена Фёдора [4]
13 | Меланья Фёдорова: - / 3 | дочь крестьянская - дочь Фёдора [4]
Комментарий наборщика
старинная Горки, вариант имени Авдотья
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Елисеевой Ольгой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.