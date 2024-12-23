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Шубникова Ксения Михайлова

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Шубникова Ксения Михайлова
Пол
жен
Номер записи
443
Сословие
жена крестьянская
Год ревизии
1782
Двор / Семья
25
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
1я жена Ивана [1]
Возраст по прошлой РС
42
Причина выбытия
умре
Год убытия
1771
Год рождения вычисленный
1721
Год смерти
1771
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.100, лист: 2244об
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 4-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 25
01 | Шубников Иван Андреев: 42 / 60 | крестьянин - глава [1]
02 | Шубникова Ксения Михайлова: 42 / - | жена крестьянская - 1я жена Ивана [1]
03 | Шубникова Евдокия Нефёдова: - / 44 | жена крестьянская - 2я жена Ивана [1]
04 | Шубников Дмитрий Иванов: - / 11 | сын крестьянский - сын Ивана [1]
05 | Шубников Василий Иванов: - / 4 | сын крестьянский - сын Ивана [1]
Комментарий наборщика
вариант имени Аксинья
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Индексация данных проведена Елисеевой Ольгой

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