Шубникова Ксения Михайлова
Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
- ФИО
- Шубникова Ксения Михайлова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 443
- Сословие
- жена крестьянская
- Год ревизии
- 1782
- Двор / Семья
- 25
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- 1я жена Ивана [1]
- Возраст по прошлой РС
- 42
- Причина выбытия
- умре
- Год убытия
- 1771
- Год рождения вычисленный
- 1721
- Год смерти
- 1771
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Место
- д. Горки
- Место события
- д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.100, лист: 2244об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизкие сказки 4-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 25
01 | Шубников Иван Андреев: 42 / 60 | крестьянин - глава [1]
02 | Шубникова Ксения Михайлова: 42 / - | жена крестьянская - 1я жена Ивана [1]
03 | Шубникова Евдокия Нефёдова: - / 44 | жена крестьянская - 2я жена Ивана [1]
04 | Шубников Дмитрий Иванов: - / 11 | сын крестьянский - сын Ивана [1]
05 | Шубников Василий Иванов: - / 4 | сын крестьянский - сын Ивана [1]
- Комментарий наборщика
- вариант имени Аксинья
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- Индексация данных проведена Елисеевой Ольгой
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