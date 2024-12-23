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Шорников Егор Данилов

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Шорников Егор Данилов
Пол
муж
Номер записи
408
Сословие
сын крестьянский
Год ревизии
1782
Двор / Семья
19
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Данилы [1]
Возраст по прошлой РС
20
Возраст по текущей РС
39
Год рождения вычисленный
1743
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.100, лист: 2243об
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 4-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 19
01 | Шорников Данила Степанов: 52 / - | крестьянин - глава [1]
02 | Шорникова Неонила Никитина: 59 / - | жена крестьянская - жена Данилы [1]
03 | Шорников Егор Данилов: 20 / 39 | сын крестьянский - сын Данилы [1]
04 | Шорникова Васса Гаврилова: 20 / 39 | жена крестьянская - жена Егора [3]
05 | Шорникова Марфа Егорова: - / 13 | дочь крестьянская - дочь Егора [3]
06 | Шорникова Евдокия Егорова: - / 4 | дочь крестьянская - дочь Егора [3]
Комментарий наборщика
вариант имени Георгий
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Индексация данных проведена Елисеевой Ольгой

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