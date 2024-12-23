Андрей Иванов
Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
- ФИО
- Андрей Иванов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 366
- Сословие
- сын крестьянский
- Год ревизии
- 1782
- Двор / Семья
- 15
- Номер в семье/дворе
- 11
- Родственная связь
- сын Ивана Иванова [3]
- Возраст по текущей РС
- 12
- Год рождения вычисленный
- 1770
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Место
- д. Горки
- Место события
- д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.100, лист: 2242
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизкие сказки 4-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 15
01 | Иван Данилов: 47 / - | крестьянин - глава [1]
02 | Аграфена Григорьева: 40 / 59 | жена крестьянская - жена Ивана [1]
03 | Иван Иванов: 22 / 41 | сын крестьянский - сын Ивана [1]
04 | Пётр Иванов: 19 / - | сын крестьянский - сын Ивана [1]
05 | Данила Иванов: - / 34 | сын крестьянский - сын Ивана [1]
06 | Федот Иванов: 15 / 31 | сын крестьянский - сын Ивана [1]
07 | Игнатий Иванов: 6 / - | сын крестьянский - сын Ивана [1]
08 | Дарья Иванова: 8 / - | дочь крестьянская - дочь Ивана [1]
09 | Аграфена Борисова: 30 / 49 | жена крестьянская - жена Ивана Иванова [3]
10 | Илья Иванов: - / 15 | сын крестьянский - сын Ивана Иванова [3]
11 | Андрей Иванов: - / 12 | сын крестьянский - сын Ивана Иванова [3]
12 | Татьяна Иванова: - / 18 | дочь крестьянская - дочь Ивана Иванова [3]
13 | Акулина Иванова: - / 1 | дочь крестьянская - дочь Ивана Иванова [3]
14 | Аграфена Ильина: - / 24 | жена крестьянская - жена Данилы [5]
15 | Сергей Данилов: - / 4 | сын крестьянский - сын Данилы [5]
16 | Прасковья Данилова: - / 6 | дочь крестьянская - дочь Данилы [5]
17 | Акулина Данилова: - / 4 | дочь крестьянская - дочь Данилы [5]
18 | Анна Семёнова: - / 27 | жена крестьянская - жена Федота [6]
19 | Евдокия Федотова: - / 3 | дочь крестьянская - дочь Федота [6]
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- Индексация данных проведена Елисеевой Ольгой
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