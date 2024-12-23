Косолапов Александр Семёнов
Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
- ФИО
- Косолапов Александр Семёнов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 339
- Сословие
- сын крестьянский
- Год ревизии
- 1782
- Двор / Семья
- 11
- Номер в семье/дворе
- 8
- Родственная связь
- сын Семёна [3]
- Возраст по текущей РС
- 8
- Год рождения вычисленный
- 1774
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Место
- д. Горки
- Место события
- д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.100, лист: 2241
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизкие сказки 4-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 11
01 | Косолапов Андрей Степанов: 53 / 72 | крестьянин - глава [1]
02 | Косолапова Ксения Яковлева: 60 / - | жена крестьянская - жена Андрея [1]
03 | Косолапов Семён Андреев: 23 / 42 | сын крестьянский - сын Андрея [1]
04 | Косолапова Анна Андреева: 20 / - | дочь крестьянская - дочь Андрея [1]
05 | Косолапова Ирина Андреева: 15 / - | дочь крестьянская - дочь Андрея [1]
06 | Косолапова Прасковья Афанасьева: 31 / 50 | жена крестьянская - жена Семёна [3]
07 | Косолапов Пётр Семёнов: - / 15 | сын крестьянский - сын Семёна [3]
08 | Косолапов Александр Семёнов: - / 8 | сын крестьянский - сын Семёна [3]
09 | Косолапова Лукерья Семёнова: - / 12 | дочь крестьянская - дочь Семёна [3]
10 | Косолапова Федосья Семёнова: - / 11 | дочь крестьянская - дочь Семёна [3]
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