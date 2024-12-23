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Моховикова Агафья Герасимов

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Моховикова Агафья Герасимов
Пол
жен
Номер записи
330
Сословие
жена крестьянская
Год ревизии
1782
Двор / Семья
10
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
жена Никиты [4]
Возраст по текущей РС
23
Год рождения вычисленный
1759
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.100, лист: 2241
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 4-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 10
01 | Моховиков Фёдор Иванов: 57 / - | крестьянин - глава [1]
02 | Моховиков Еремей Иванов: 55 / - | крестьянин - брат родной Фёдора [1]
03 | Моховикова Акулина Яковлева: 40 / - | жена крестьянская - жена Еремея [2]
04 | Моховиков Никита Еремеев: 21 / 40 | сын крестьянский - сын Еремея [2]
05 | Моховикова Агафья Герасимов: - / 23 | жена крестьянская - жена Никиты [4]
06 | Моховиков Евдоким Никитин: - / 2 | сын крестьянский - сын Никиты [4]
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Источник
Индексация данных проведена Елисеевой Ольгой

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