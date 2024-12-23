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Шубникова Анна Яковлева

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Шубникова Анна Яковлева
Пол
жен
Номер записи
304
Сословие
дочь крестьянская
Год ревизии
1782
Двор / Семья
7
Номер в семье/дворе
9
Родственная связь
дочь Якова [5]
Возраст по текущей РС
8
Куда убыл
д. Мокеево, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Причина выбытия
отдана замуж
Год рождения вычисленный
1774
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.100, лист: 2240
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 4-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 7
01 | Шубников Иван Григорьев: 45 / 64 | крестьянин - глава [1]
02 | - Трофим Леонтьев: 18 / - | крестьянин - приписанный рекрут [1]
03 | - Елена Леонтьева: 10 / - | крестьянка - сестра приписанного рекрута [2]
04 | Шубникова Анисья Васильева: 30 / 49 | жена крестьянская - жена Ивана [1]
05 | Шубников Яков Иванов: 18 / 37 | сын крестьянский - сын Ивана [1]
06 | Шубников Фёдор Иванов: 16 / 35 | сын крестьянский - сын Ивана [1]
07 | Шубникова Прасковья Семёнова: 39 / 52 | жена крестьянская - жена Якова [5]
08 | Шубникова Ксения Яковлева: - / 14 | дочь крестьянская - дочь Якова [5]
09 | Шубникова Анна Яковлева: - / 8 | дочь крестьянская - дочь Якова [5]
10 | Шубников Фёдор Яковлев: - / 1 | сын крестьянский - сын Якова [5]
11 | Шубникова Наталья Васильева: - / 39 | жена крестьянская - жена Фёдора Иванова [4]
12 | Шубников Филипп Фёдоров: - / 15 | сын крестьянский - сын Фёдора Иванова [4]
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Индексация данных проведена Елисеевой Ольгой

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