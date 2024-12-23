Шубникова Прасковья Семёнова
Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
- ФИО
- Шубникова Прасковья Семёнова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 302
- Сословие
- жена крестьянская
- Год ревизии
- 1782
- Двор / Семья
- 7
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- жена Якова [5]
- Откуда прибыл
- д. Стариково, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Возраст по прошлой РС
- 39
- Возраст по текущей РС
- 52
- Год рождения вычисленный
- 1730
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Место
- д. Горки
- Место события
- д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.100, лист: 2240
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизкие сказки 4-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 7
01 | Шубников Иван Григорьев: 45 / 64 | крестьянин - глава [1]
02 | - Трофим Леонтьев: 18 / - | крестьянин - приписанный рекрут [1]
03 | - Елена Леонтьева: 10 / - | крестьянка - сестра приписанного рекрута [2]
04 | Шубникова Анисья Васильева: 30 / 49 | жена крестьянская - жена Ивана [1]
05 | Шубников Яков Иванов: 18 / 37 | сын крестьянский - сын Ивана [1]
06 | Шубников Фёдор Иванов: 16 / 35 | сын крестьянский - сын Ивана [1]
07 | Шубникова Прасковья Семёнова: 39 / 52 | жена крестьянская - жена Якова [5]
08 | Шубникова Ксения Яковлева: - / 14 | дочь крестьянская - дочь Якова [5]
09 | Шубникова Анна Яковлева: - / 8 | дочь крестьянская - дочь Якова [5]
10 | Шубников Фёдор Яковлев: - / 1 | сын крестьянский - сын Якова [5]
11 | Шубникова Наталья Васильева: - / 39 | жена крестьянская - жена Фёдора Иванова [4]
12 | Шубников Филипп Фёдоров: - / 15 | сын крестьянский - сын Фёдора Иванова [4]
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- Индексация данных проведена Елисеевой Ольгой
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