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Шорников Григорий Михайлов

Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
ФИО
Шорников Григорий Михайлов
Пол
муж
Номер записи
251
Сословие
сын крестьянский
Год ревизии
1782
Двор / Семья
4
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
сын Михаила [3]
Возраст по прошлой РС
10
Возраст по текущей РС
29
Год рождения вычисленный
1753
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Место
д. Горки
Место события
д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.100, лист: 2238об
Полная запись РС
Наименование: Ревизкие сказки 4-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 4
01 | Шорников Иван Никитин: 57 / - | крестьянин/вдовец - глава [1]
02 | Шорников Афанасий Никитин: 72 / - | крестьянин - брат родной Ивана [1]
03 | Шорников Михаил Иванов: 32 / 51 | сын крестьянский - сын Ивана [1]
04 | Шорников Фёдор Иванов: 15 / - | сын крестьянский - сын Ивана [1]
05 | Шорникова Дарья Иванова: 15 / 34 | дочь крестьянская - дочь Ивана [1]
06 | Шорникова Пелагея Иванова: 14 / - | дочь крестьянская - дочь Ивана [1]
07 | Шорникова Анна Семёнова: 30 / 49 | жена крестьянская - жена Михаила [3]
08 | Шорников Григорий Михайлов: 10 / 29 | сын крестьянский - сын Михаила [3]
09 | Шорников Тимофей Михайлов: 0 / - | сын крестьянский - сын Михаила [3]
10 | Шорникова Ирина Михайлова: 15 / - | дочь крестьянская - дочь Михаила [3]
11 | Шорникова Екатерина Михайлова: - / 15 | дочь крестьянская - дочь Михаила [3]
12 | Шорникова Ксения Семёнова: - / 20 | жена крестьянская - жена Григория [8]
13 | Шорников Маркелл Григорьев: - / 8 | сын крестьянский - сын Григория [8]
14 | Шорникова Матрёна Фёдорова: - / 2 | дочь крестьянская - дочь Фёдора [4]
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Индексация данных проведена Елисеевой Ольгой

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