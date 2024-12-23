Моховиков Борис Степанов
Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
- ФИО
- Моховиков Борис Степанов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 239
- Сословие
- сын крестьянский
- Год ревизии
- 1782
- Двор / Семья
- 3
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- сын Степана [1]
- Возраст по текущей РС
- 14
- Год рождения вычисленный
- 1768
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Место
- д. Горки
- Место события
- д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.100, лист: 2238
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизкие сказки 4-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: государственные крестьяне
Номер двора / семьи: 3
01 | Моховиков Степан Фёдоров: 22 / 41 | крестьянин - глава [1]
02 | Моховикова Татьяна Емельянова: 23 / 42 | жена крестьянская - жена Степана [1]
03 | Моховиков Борис Степанов: - / 14 | сын крестьянский - сын Степана [1]
04 | Моховикова Акулина Степанова: - / 6 | дочь крестьянская - дочь Степана [1]
05 | Моховикова Домна Степанова: - / 4 | дочь крестьянская - дочь Степана [1]
05 | Моховикова Марфа Степанова: - / 1 | дочь крестьянская - дочь Степана [1]
06 | Моховикова Агафья Тихонова: 50 / - | крестьянка/вдова - мать Степана [1]
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- Индексация данных проведена Елисеевой Ольгой
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