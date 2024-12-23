Усова Аграфена Никитина
Из справочника
Ревизские Сказки д.Горки за 1721, 1763, 1782, 1792 годы
- ФИО
- Усова Аграфена Никитина
- Пол
- жен
- Номер записи
- 193
- Сословие
- жена крестьянская
- Год ревизии
- 1763
- Двор / Семья
- 29
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- жена Ивана [1]
- Откуда прибыл
- д. Пахирево, Пенкинская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Возраст по текущей РС
- 50
- Год рождения вычисленный
- 1713
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Место
- д. Горки
- Место события
- д. Горки, Давыдовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.301, оп.5, д.49, лист: 301об
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизкие сказки 3-й ревизии экономических крестьян Владимирской губернии и уезда
Населённый пункт: деревня Горки
сословие: монастырские крестьяне
/ Митрополичий рождественский монастырь г.Владимир/
Номер двора / семьи: 29
01 | Усов Иван Васильев: 50 / - | крестьянин - глава [1]
02 | Усова Аграфена Никитина: - / 50 | жена крестьянская - жена Ивана [1]
03 | Усов Евдоким Иванов: 13 / 30 | сын крестьянский - сын Ивана [1]
04 | Усов Иван Иванов: 1 / - | сын крестьянский - сын Ивана [1]
05 | Усов Иван Евдокимов: - / 2 | сын крестьянский - сын Евдокима [3]
05 | Усова Акулина Иванова: - / 15 | дочь крестьянская - дочь Ивана [1]
06 | Усова Матрёна Фёдорова: - / 30 | жена крестьянская - жена Евдокима [3]
- Комментарий наборщика
- вариант имени Агриппина
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- Индексация данных проведена Елисеевой Ольгой
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